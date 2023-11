Facebook. Oświadczenie o braku zgody na wykorzystanie zdjęć - to zwykły łańcuszek i nie ma mocy prawnej

Niestety, takie zamieszczenie takiego oświadczenia nic nie znaczy, a jego publikacja nie ma mocy prawnej. Po pierwsze, prawa autorskie do zdjęć, które publikujemy w Facebooku (o ile są zrobione przez nas), a także treści, które sami stworzyliśmy, przysługują ich autorowi. Prawo autorskie chroni twórcę, a ten nie musi publikować żadnych oświadczeń na Facebooku. Po drugie, korzystanie z twórczości innych osób dozwolone jest po przeniesieniu praw autorskich, a do tego wymagane jest podpisanie pisemnej umowy, ale media społecznościowe mogą korzystać z udostępnianych przez nas treści bez konieczności zawierania takiej umowy .

Takiej treści (lub podobnej) oświadczenia pojawiają się ostatnio na Facebooku: "Obecnie Facebook prosi nas o wybór pomiędzy płatną wersją (bez reklam) a darmową (z reklamą). Zgodnie z programem 6O Minutes na wypadek, gdybyście przegapili: prawnik doradził nam, aby to opublikować. Naruszenie prywatności może być karane przez prawo. UWAGA: Facebook Meta jest teraz podmiotem publicznym. Wszyscy członkowie muszą opublikować taką notatkę. Jeśli nie opublikujesz oświadczenia co najmniej raz, technicznie będzie zrozumiałe, że zezwalasz na używanie Twoich zdjęć oraz informacje zawarte w aktualizacjach statusu Twojego profilu. OŚWIADCZAM Z OBECNOŚCI, ŻE NIE DAJE SWOJEGO POZWOLENIA NA KORZYSTANIE ŻADNYCH MOICH DANYCH OSOBISTYCH LUB ZDJĘĆ.".

Reasumując, użytkownik portalu społecznościowego, choć ma majątkowe prawa autorskie do opublikowanych treści i zdjęć, które stworzył, to udziela licencji serwisowi, na który się loguje. Na podstawie tej licencji wspomniane treści mogą być publikowane w przestrzeni publicznej, jaką dają media społecznościowe. Publikowanie oświadczeń niczego nie zmieni, bowiem użytkownik zaakceptował regulamin, który dokładnie opisuje zasady korzystania z treści użytkownika przez portal społecznościowy.

