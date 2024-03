Fabiana z Akacjowej 38 czyli Imma Perez - tak prezentuje się na prywatnych zdjęciach [6.03.2024 r.]

Kariera Inmy Pérez-Quirós

Inma Pérez-Quirós swoją karierę rozpoczęła w teatrze, potem przeniosła się na mały ekran. Zagrała w wielu serialach telewizyjnych, włączając w to "Plaza Alta" (1998), "Małżeństwo z dziećmi" (2006), "Padre Medina" (2009-2010), "Ministerstwo Czasu" (2015), "Los herederos de la tierra" (2022), oraz "Entre tierras" (2023). W 2011 roku wystąpiła także w popularnych telenowelach "Bandolera" i "El secreto de Puente Viejo". Oprócz ról telewizyjnych, zagrała również w miniserialach, takich jak "Father Courage" (2002) i "Veneno" (2020), a także w filmach kinowych, m.in. "Yerma" (1998), "Carmen" (2003), "Mataharis" (2007) oraz "El Niño" (2014). Ponadto, pojawiła się w kilku krótkometrażowych filmach, w tym "Romeo y Julio" (2019) i "Who is your skin" (2020).