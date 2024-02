Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. Jest ogień! Sami się przekonajcie [19.02.24]

Ile lat ma Ewa Swoboda?

Ewa Swoboda zwyciężyła w biegu na 60 m w mityngu Orlen Copernicus Cup w Toruniu, zaliczanym do cyklu World Athletics Indoor Tour Gold. Polska sprinterka uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie…

Kariera sportowa Ewy Swobody

W 2017 roku zaczęła świętować triumfy na międzynarodowych seniorskich imprezach sportowych. Wtedy to właśnie zdobyła srebro na halowych mistrzostwach Europy. Dwa lata później nie miała sobie równych na mistrzostwach Europy na dystansie 60 metrów.

Ewa Swoboda prywatnie

Ewa Swoboda ma słabość do sportu, ale i do sportowców. Przez pewien czas była związana z Konradem Bukowieckim - lekkoatletą, który specjalizuje się w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Gdy z nim zerwała zarzekała się, że żaden sportowiec nie będzie już jej partnerem. Aż do czasu, gdy poznała Krzysztofa Kiljana - płotkarza.