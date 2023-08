Ewa Kasprzyk niczym Marylin Monroe. Tak zmieniała się przez lata kultowa Wolańska [8.08.23]

Ewa Kasprzyk, kobieta jak wino, petarda, aktorka seksowna i zadająca szyku. Do tego mająca poczucie humoru i dystans do siebie - to tylko niektóre określenia polskiej aktorki, która ma na swoim koncie wiele kultowych ról. Ewa Kasprzyk nie zwalnia tempa. Wciąż ją widać na szklanym ekranie, w teatrze, w kinie. Aktorka jest inspiracją dla wielu kobiet, również z powodu wieku, którego się nie boi, odsłaniając się nam w nowych, czasem i szalonych projektach. Jak kiedyś wyglądała Ewa Kasprzyk? Słynna pani Wolańska z filmu "Kogel-mogel" to istna seksbomba w różnych wcieleniach.

Ewa Kasprzyk ma 66 lat. Urodziła się 1 stycznia 1957 roku w Stargardzie Szczecińskim. Choć od niemalże początku wiedziała, że chciała zostać aktorką, nie stało się tak od razu. Aktorka po ukończeniu liceum co prawda pojechała do Warszawy, ale, jak wspominała w wywiadach, egzaminy ją przerosły. Wówczas obrała ojcowską drogę i została dyplomowanym pedagogiem. Po ukończeniu studiów ponownie aplikowała do szkoły teatralnej - tym razem w Krakowie. Pasję życia wyniosła z domu. Wspomina słowa ojca, dyrektora kilku stargardzkich szkół, że w życiu trzeba iść zawsze do przodu, ale nie jak czołg, tylko po prostu swoją własną drogą. Dziś mówi "jestem magistrem pedagogiki i magistrem sztuki, ale przecież nie na tych papierach opieram swoją zawodową aktywność. Trzeba organizować przestrzeń wokół siebie, podejmować nowe wyzwania, próbować - również zawodowo - nowych rzeczy. Trzeba się szkolić i rozwijać".

Kariera aktorska Ewy Kasprzyk

Ewa Kasprzyk ukończyła PWST w Krakowie w roku 1983. Jej pierwszym miejscem pracy był Teatr Wybrzeże, z którym związana była do 2000 roku.

Następnie została aktorką Teatru Kwadrat w Warszawie. Można ją zobaczyć w licznych spektaklach i monodramach. Z ciekawostek: występowała w roli piosenkarki Violetty Villas w spektaklu kostiumowym Kallas, czyli spotkanie dwóch legend... Marcina Szczygielskiego. W 1985 roku zadebiutowała rolą Kwiryny w filmie "Dziewczęta z Nowolipek" w reżyserii Barbary Sass. Następnie współpracowała z Romanem Załuskim, grając kultowe role w Koglu moglu czy Galimatiasie - Koglu moglu II. W 1998 znalazła się w obsadzie telenoweli Złotopolscy.

Do najważniejszych aktorskich dokonań Kasprzyk należy także rola niezrównoważonej, egzaltowanej, rozczarowanej gwiazdy, zafascynowanej Violettą Villas, która swoje niespełnione ambicje artystyczne próbuje zrekompensować, posyłając córkę na konkursy i przesłuchania, w Bellissimie (2000) Artura Urbańskiego. Kreacja spotkała się z dobrymi recenzjami krytyków oraz uznaniem jurorów 26. FPFF w Gdyni, którzy przyznali jej nagrodę dla najlepszej aktorki (ex-aequo z Kingą Preis).

Życie prywatne Ewy Kasprzyk

Do roku 2019 Ewa Kasprzyk była żoną Jerzego Bernatowicza, inżyniera budowy okrętów, z którym ma córkę Małgorzatę Bernatowicz (ur. w 1987 r.).

Aktualnie jest związana z Michałem Kozerskim - brokerem morskim zajmującym się obsługą armatorów obcych bander zawijających do trójmiejskich portów i stoczni (za "Dziennikiem Bałtyckim"). W 2013 Ewa Kasprzyk odcisnęła swą dłoń na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. W 2015 uczestniczyła w trzeciej edycji programu rozrywkowego Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. W 2021 wraz z Michałem Kozerskim uczestniczyła w pierwszej edycji reality show TVN Power Couple.

Ewa Kasprzyk w sukience jak Marylin Monroe. Tak zmieniała się przez lata kultowa Wolańska

Aktorka odważnie sięga po marzenia, realizuje wiele projektów zawodowych, uprawia ekstremalne sporty i wyciska z życia to, co najlepsze. Zaczęło się już w dzieciństwie, gdy trenowała pływanie w klubie Neptun Stargard. Codzienne treningi, przeróżne zawody pływackie. Sport wpisał się na zawsze w jej życie.

Choć pracuje dużo, nie wyobraża sobie, by spędzić życie wyłącznie na pracy. "Trzeba czasem odpocząć, pobyć z ludźmi, spróbować czegoś innego. Nie bać się zaryzykować." Tak Ewa Kasprzyk zmieniała się przez lata. Wielu podkreśla jej talent, zwracając przy tym uwagę na niesłabnący seksapil. Zobacz w naszej galerii różne wcielenia Ewy Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk nie boi się nowych wyzwań!

Jej zdaniem istotne w życiu rzeczy w ogóle nie przychodzą łatwo.

Aby osiągnąć to, co ważne, często trzeba pokonać opór materii. "Cztery razy zdawałam do szkoły teatralnej i w końcu się dostałam, choć wydawało się już, że zawodowo będę w życiu robić zupełnie coś innego. Człowiek powinien wierzyć w to, że ma rację. Nie można ślepo wierzyć w zdanie innych, bo często to właśnie inni się mylą."

Zapytana, co by wybrała: "Sanatorium miłości" czy "Love Island" (program randkowy - przyp. red.), odpowiedziała:

- Gdybym miała brać udział to jednak w "Love Island"! - wyznała Ewa Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk zagrała w wielu kultowych filmach

Aktorka Ewa Kasprzyk ma na swoim koncie role w wielu filmach. Na liście tych bardziej znanych są: 1988 Kogel-mogel jako Barbara Wolańska

1989 Galimatias, czyli kogel-mogel II jako Barbara Wolańska

1993 Czterdziestolatek. 20 lat później (serial, odc. 3) jako właścicielka domu aukcyjnego

2000 Bellissima jako Elżbieta, matka Marysi

2002 Kariera Nikosia Dyzmy jako senator Anna Walewska

19982010 Złotopolscy (serial) jako Ilona Clark-Kowalska

20082012 Na dobre i na złe (serial) jako Elżbieta Żak, dyrektorka administracyjna szpitala w Leśnej Górze

2011 Och, Karol 2 jako mama Karola

2012 Komisarz Alex jako Grażyna Chowaniec (odc. 6)

od 2018 M jak miłość jako Weronika Sobańska

2019 Miszmasz, czyli kogel-mogel 3 jako Barbara Wolańska

2021/2022 Komisarz Mama jako Aleksandra Branicka, mama Piotra i Adama

2022 Koniec świata, czyli kogel-mogel 4 jako Barbara Wolańska

od 2022 Rodzina na Maxa jako Maria, teściowa Karoliny

2023 - "Ślub doskonały"

2023 - "Chłopi" w reżyserii Doroty Kobieli ***

