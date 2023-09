Eurojackpot - oto najczęściej i najrzadziej losowane liczby w ostatnich stu losowaniach!

Eurojakcpot - loteria pieniężna kusi milionami

Eurojackpot to gra, która powstała w 2012 roku. Od soboty, 9 września 2017 roku, w Eurojackpot można grać także w Polsce (w sumie w loterii Eurojakcpot udział bierze 18 krajów). 10 maja 2019 roku po raz pierwszy w Polsce padła główna wygrana w Eurojackpot przy maksymalnej kumulacji! Gracz z województwa łódzkiego wygrał 193 mln złotych! To nie jedyna wysoka wygrana w Eurojackpot w kraju nad Wisłą. Rekordowa polska wygrana w Eurojackpot padła 13 sierpnia 2021 roku, a szczęśliwiec wzbogacił się o 206 mln zł!. Trzecia najwyższa polska wygrana w Eurojackpot została odnotowana 11 września 2020 roku. Było to prawie 97 mln zł (powiat pruszkowski).