Enea Operator pół raza daje - komentarz Jarosława Reszki

Na wymianę licznika prądu Enea Operator ma 30 dni. Ich monter pojawił się niespodziewanie jakiś tydzień przed tym terminem. Niespodziewanie, bo informacja zapowiadająca nadejście montera nadeszła pocztą, gdy nowy licznik już hulał. Potem polecono mi poczekać kolejne 30 dni na zaświadczenie o podłączeniu instalacji fotowoltaicznej, wymagane do wniosku o dotację. Jakiś tydzień przed upływem tego terminu przyszedł mail od Enei Operatora, ale nie z zaświadczeniem, lecz adnotacją, że nie zgadzają im się moje dane adresowe.

Polecili mi wyjaśnić tę kwestię ze sprzedawcą prądu, czyli Eneą bez przydawki Operator, i jeszcze raz wystąpić z wnioskiem o zaświadczenie. Uczyniłem to i teraz czekam na reakcję Enei, co może potrwać kolejne prawie 30 dni. A następnie znów zwrócę się o zaświadczenie do Enei Operatora i odczekam swoje.

Obawiam się tylko, by w tym czasie dofinansowanie nie przeszło mi koło nosa. A może o to w tym wszystkich chodzi?