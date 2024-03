Waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku

Już od kilku miesięcy było wiadomo, że waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku będzie dwucyfrowa, ale na konkretne dane seniorzy musieli poczekać do lutego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie przekazało, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 112,12.

Co to oznacza dla seniorów w Polsce? Od 1 marca renty i emerytury wzrosły o 12,12 proc., co w przypadku milionów świadczeniobiorców przełoży się na wzrost wynagrodzenia o kilkaset złotych brutto.

