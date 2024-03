Edyta Pazura nago! Odważna sesja zdjęciowa. - Wygląda jak Marylin Monroe - komentują internauci [27.03.2024 r.] OPRAC.: MIKIR

"Pierwszy raz w życiu prześwietliłam całą kliszę. (...) Nie wiedziałam już co fotografować, więc zrobiłam zdjęcie... swojego odbicia w lustrze. W sumie ma ono swój klimat i pewnego rodzaju tajemniczość. Jednym słowem spieprz… sprawę, ale udaję, że się tym jakoś bardzo nie przejmuję" - napisała na Instagramie Edyta Pazura pod zdjęciem, na którym pozuje nago. Internauci zauważyli wyjątkowe podobieństwo do Marylin Monroe. Na kolejnych slajdach również zdjęcie, które wzbudziło niemałą sensację, bowiem pani Edyta pozuje na nim zupełnie nago

Edyta Pazura to żona aktora Cezarym Pazurą. Choć początkowo znana była przede wszystkim jako celebrytka, obecnie z powodzeniem buduje swoją markę i spełnia się w branży biznesowej. Jest właścicielką firmy produkującej perfumy i biżuterię, co przyczyniło się do jej własnej rozpoznawalności i ugruntowania pozycji na rynku. Ponadto aktywność Pazury w mediach społecznościowych, zwłaszcza na platformie Instagram, zaowocowała szerokim gronem fanów, a liczba obserwatorów jej profilu na Instagramie przekroczyła już 250 tysięcy obserwujących. Niedawno pani Edyta opublikowała odważne zdjęcie. Więcej w artykule!