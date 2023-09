Eda Ece, Yildiz z serialu "Zakazany owoc" prywatnie. Aktorka spodziewa się dziecka? [6.09.2023]

Zobacz wideo: „Zakazany owoc” odcinek 294. Ktoś przysyła Cagatayowi zdjęcie, na którym Cansu go całuje!

Eda Ece po ślubie. Tureckie media donoszą, że aktorka spodziewa się dziecka

Eda Ece to piękność z Turcji, która popularność w Polsce zdobyła rolą Yildiz w serialu "Zakazany owoc". W życiu prywatnym gwiazda ma więcej szczęścia niż jej postać w telenoweli. W czerwcu 2023 roku aktorka powiedziała sakramentalne tak swojemu narzeczonemu. Jej ukochany to sławny koszykarz - Buğrahan Tuncer, który ma 29 lat i na co dzień występuje w drużynie Anadolu Efes. W dniu uroczystości zebrani świętowali także urodziny Edy Ece.

Tureckie media ochoczo relacjonują życie prywatne aktorki. W prasie niedawno pojawiły się spekulacje o ciąży aktorki. Jedno jest pewne. Prędzej, czy później aktorka sama podzieli się wielką nowiną. Podobnie było w przypadku ślubu aktorki. Wówczas Eda Ece podzieliła się zdjęciami tuż po uroczystości. Media także wtedy rozpisywały się o szczegółach, zgadując datę uroczystości.