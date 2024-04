Dzień Dobra Caritas w bydgoskiej hali "Łuczniczka" - zobacz zdjęcia

Wydarzenie było zorganizowane we wtorek w Hali Widowiskowo-Sportowej „ Łuczniczka” od godz. 15 do 17. Brało w nim udział ponad tysiąc osób.

Caritas Diecezji Bydgoskiej od kilku lat włącza się w ogólnopolską akcję organizowaną przez Caritas Polska pod nazwą Dzień Dobra. To święto pomagania – wyjątkowy czas dla wolontariuszy i wszystkich, którzy uczestniczą w dziełach miłosierdzia! "To dzień, w którym szczególnie dostrzegamy, że dobro jest w nas. Akcja i wszystkie związanie z nią działania i imprezy są całkowicie charytatywne" - informuje bydgoski Caritas.

Dzień dobra to ogólnopolska akcja. To niezwykłe święto pomagania, zarazem święto patronalne Caritas. To też święto wolontariuszy: ponad 66 000 ludzi w różnym wieku, od najmłodszych, po seniorów, łączy ich dobre serce i moc zmieniania świata na lepszy, własnym działaniem.