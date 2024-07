Dzięki tym trikom paznokcie będą zdrowe i mocne. Mamy porady kosmetyczek [3.07.2024 r.]

Każda kobieta marzy by mieć piękne i zadbane dłonie. Niestety, osiągnięcie tego celu bywa trudne i czasochłonne. Paznokcie łamią się, rozdwajają, a skórki przesuszają. Na szczęście można temu zapobiec! Znając podstawowe zasady pielęgnacji paznokci, a także wiedząc co im szkodzi zapomnisz o problemach i będziesz cieszyć się wymarzonymi efektami!

Piękne paznokcie – praktyczne porady

Dbanie o paznokcie zaczyna się oczywiście od wyboru wysokiej jakości produktów. Te tanie często są słabej jakości i nie zapewniają wymarzonych efektów. Jednak to nie wszystko! W domu wszelkie prace związane ze sprzątaniem, czy roślinami należy wykonywać w rękawiczkach. Nie tylko zabezpieczysz dłonie przed zabrudzeniami, ale także przed działaniem silnych substancji. Zimą niezbędne jest noszenie ciepłych rękawiczek – ogrzeją nasze dłonie i zapobiegną przesuszeniu.

Zadbane paznokcie – tych rzeczy unikaj!

Nawet najlepsza pielęgnacja na nic się zda, jeśli paznokcie stale będą narażone na działanie szkodliwych czynników. Na co warto zwracać uwagę? Na pewno warto zrezygnować z mydeł opartych o SLS czy ALS. To bardzo silne detergenty, które niekorzystnie wpływają nie tylko na skórę, ale także na paznokcie. Sprawdź także składy żelu pod prysznic i szamponu. Może to właśnie ich używanie sprawia, że twoje paznokcie są słabe i matowe?