Dzięki temu trikowi ochronisz swoje stopy przed otarciami. Wystarczy ten jeden produkt [11.08.23 r.]

Jakie są przyczyny obcierania stóp?

Zazwyczaj za otarcia odpowiadają źle dopasowane buty. Chodzi o rozmiar, tęgość oraz jakość obuwia. Obcierają zarówno buty za duże, jak i za małe. Boczne otarcia stopy mogą wynikać z faktu, że obuwie jest po prostu za wąskie. Do podrażnienie stopy przyczyniać się może materiał, z jakiego wykonane są buty. Buty syntetyczne oraz z twardych materiałów zwykle gorzej dopasowują się do stopy niż te ze skór naturalnych.

Jak uniknąć otarć stóp?

Jeśli buty obcierają, można stosować wewnętrzne wkładki np. żelowe. Jest także jeden popularny produkt, dostępny w niemal każdym domu, który pozwoli zabezpieczyć stopy przed pojawianiem się ran i otarć.

To antyperspirant w kulce. Wystarczy posmarować nim obszary stóp, które są najbardziej wrażliwe na powstanie urazów – zwykle to pięta, najbardziej wystające do góry części palców oraz miejsca pod paskami sandałów czy klapek. Należy precyzyjnie wsmarować dezodorant w skórę, by nie zostawiał śladów na obuwiu. Kosmetyk ogranicza wytwarzanie potu. Zresztą poznajcie dokładnie ten trik, ale też inne metody na uniknięcie otarcia stóp. Prezentujemy je w naszej poniższej galerii.