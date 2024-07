Dziedzictwo - to wydarzy się w serialu do połowy lipca. Seher do Yamana: "Nigdy już nie będziemy razem" [11.07.2024] OPRAC.: MIKIR, sier

To wydarzy się w odcinkach serialu "Dziedzictwo", które TVP pokaże do połowy lipca: Yaman zostaje aresztowany. Nedim odnajduje adres lekarki sądowej, która sfałszowała raport dotyczący śmierci Kevser. Poszukiwania Yasemin coraz bardziej zbliżają do siebie Alego i Duygu. Ali w poważnym stanie trafia do szpitala. Duygu nie odstępuje go na krok. Nedimowi udaje się namierzyć samochód lekarki. Çiek podsłuchuje rozmowę Yamana i szybko informuje o tym Zuhal. Co jeszcze się wydarzy? Zajrzyj do galerii artykułu i przeczytaj streszczenia odcinków.