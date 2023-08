Dziedzictwo - to wydarzy się do połowy sierpnia. Erdal bierze Begum jako zakładniczkę [8.08.23] OPRAC.: Mikołaj Romanowski

"Dziedzictwo" to turecki serial, znany również pod tytułem "Emanet". To jeden z kilku tureckich seriali dostępnych w ramówce Telewizji Polskiej. Produkcję można oglądać od poniedziałku do piątku na antenie TVP 1. Wiemy już, co wydarzy się w serialu do połowy sierpnia. Zobacz, jakie losy czekają bohaterów "Dziedzictwa" i co się wydarzy...