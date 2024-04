Dziedzictwo (Emanet) - to wydarzy się jeszcze w kwietniu w serialu. "Masz opuścić rezydencję" [14.04.24]

Serial "Dziedzictwo" w kwietniu - Ikbal ma opuścić rezydencję

Przebiegła Ikbal czyni kolejne starania, by Seher straciła władzę w nogach. Próbuje dodać trujący lek do jej posiłku. Tymczasem Yaman każe sprawdzić fizjoterapeutkę - jego ludzie odkrywają, że dostała duży przelew. Yaman znajduje lek, który był podawany Seher. Ikbal pali się grunt pod nogami - próbuje skierować podejrzenia na Zuhal. Tymczasem Zuhal traci władzę w więzieniu. Dzięki znajomościom Melahat doprowadza do przeniesienia dotychczasowych współwięźniarek i zastąpienia ich swoimi poplecznicami.