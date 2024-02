Dwa dni kontroli miejskich autobusów w Bydgoszczy i regionie - jak wypadły? Mamy zdjęcia

Podczas dwóch dni akcji wytypowane zostały do kontroli autobusy należące do głównych przewoźników drogowych realizujących komunikację miejską w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu i we Włocławku.

Autobusy kierowane były na miejsca kontroli wyposażone w sprzęt diagnostyczny, gdzie inspektorzy szczegółowo badali układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ekologię (zadymienie spalin i wycieki płynów eksploatacyjnych).