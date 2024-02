Duża poprawa w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W styczniu zrealizowano blisko 100 proc. kursów autobusów

Od stycznia do maja 2023 r. spółki realizowały swoje zadania na podobnym poziomie. Wykonanie usług przewozów autobusowych poniżej 99 proc. zaczęło spadać od czerwca. W tym miesiącu oraz lipcu to Mobilis procentowo wykonywał mniej zaplanowanych kursów. W sierpniu MZK nadal notował spadek, do poziomu 97 proc., a prywatny przewoźnik zdecydowanie się poprawił, choć wciąż do pełnego wykonania zadania brakowało mu ok. procenta.