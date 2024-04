Druga tura wyborów samorządowych w Kujawsko-Pomorskiem. Na razie bez zakłóceń [aktualizacja]

W ponownych wyborach włodarzy, przewidzianych na 21 kwietnia, utworzono 11 888 obwodów głosowania, w tym 11 099 stałych i 789 odrębnych. W tych gminach, gdzie będą wybierani włodarze gmin, liczba mieszkańców wynosi 14 mln 778 tys. 593 osoby, a liczba wyborców, czyli osób uprawnionych do głosowania, jest równoznaczna liczbie 12 mln 49 tys. 292 osoby.

[AKTUALIZACJA]

Do godz. 18.00 w miastach naszego regionu, gdzie wybierani są prezydenci, nie zanotowano żadnych incydentów.

O możliwości zakłócenia ciszy wyborczej w Kowalewie Pomorskim pisaliśmy tutaj: https://pomorska.pl/wybory-samorzadowe-2024-jest-zgloszenie-o-mozliwosci-naruszenia-ciszy-wyborczej-w-kowalewie-pomorskim/ar/c1p2-26244261

Druga tura wyborów odbywa się w 35 miejscowościach w regionie. Wybieramy trzech prezydentów, 15 burmistrzów i 17 wójtów.

„Na karcie do głosowania będą nazwiska dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowania otrzymali największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50 proc.” – wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza.

Każda osoba, chcąca oddać ważny głos na swojego kandydata na prezydenta, wójta lub burmistrza, musi pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

„Postaw znak X w kratce obok jednego kandydata. Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki” – instruuje PKW.

Do godz. 21.00 trwa cisza wyborcza. Za jej złamanie grozi grzywna - do 5 tys. zł. Kara może wzrosnąć nawet do miliona złotych w przypadku podania wyników sondaży.