Dramat Ryszarda "Szczeny" z "Chłopaków do wzięcia". Mężczyzna jest bezdomny i prosi o pomoc [9.01.24]

Ryszard "Szczena" Dąbrowski to obok Bandziorka i Jarusia, jedna z najbardziej znanych postaci programu "Chłopaki do wzięcia". Wszyscy z pewnością pamiętają scenę z czołówki, kiedy to mężczyzna uciekał skradzionym matce rowerem... Zobaczcie na kolejnych slajdach, jak zmienił się Ryszard "Szczena" Dąbrowski. Szczegóły na kolejnych slajdach >>>

Archiwum PPG