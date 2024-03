Dorota Szelągowska bardzo schudła i tak teraz wygląda. Zdradziła sekret swojej metamorfozy [17.03.24]

Dorota Szelągowska to ceniona projektantka wnętrz, która wprowadziła wiele innowacji do domów Polaków. Jej kariera medialna rozpoczęła się w 1998 roku, gdy prowadziła popularny program dla młodzieży pt. "Rower Błażeja". Następnie zyskała uznanie jako felietonistka w kilku czasopismach kobiecych. Przez wiele lat była także zaangażowana w produkcję programu "Tańca z Gwiazdami". Od ponad dekady prezentuje swoje zdolności dekoratorskie w autorskich programach takich jak "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Dorota was urządzi". Prowadzi także własne biuro projektowe.

Życie prywatne Doroty Szelągowskiej

Sekret doskonałej sylwetki Doroty Szelągowskiej

Dorota Szelągowska dziś imponuje doskonałą figurą, ale prezenterka zmagała się z dodatkowymi kilogramami po drugiej ciąży. Wówczas trudno jej było wróćić do formy. Kluczem do powrotu do figury marzeń były ćwiczenia oraz dieta. Tu pomocna okazała się dieta pudełkowa od Agnieszki Mielcarek. DOrota Szelągowska zaczęła też ostro ćwiczyć z trenerem personalnym, ale - jak sama mówi - początkowo trzymałą reżim, ale później ćwiczyła mniej. Obecnie po zbędnych kilogramach nie ma już śladu i pani Dorota jest w doskonałej formie, co mogą zobaczyć widzowie programu "Masterchef Nastolatki".