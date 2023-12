Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! [20.12.2023 r.]

- Tak było już od dziecka. Nasza mama też bardzo kochała święta i zawsze stroiła dom. Wiedziała, że jedyną rzeczą, która w najmłodszych latach go interesowała, były te światełka. Teraz mama już nie żyje, ale nie zarzuciliśmy tego zwyczaju. Andrzej jest też bardzo wdzięczny tacie za to, że po śmierci mamy, pomimo braku pieniędzy dzielił włos na czworo, aby Andrzej miał nowe światełka - żeby tylko sprawić mu radość. My również chcemy, by czuł się szczęśliwy i kochany - mówiła podczas naszej ostatniej wizyty pani Agnieszka.

Setki tysięcy światełek w Bydgoszczy

W ubiegłym roku posesja przy ul. Sielskiej w Bydgoszczy została ozdobiona 120 tysiącami światełek. Jak opowiada nam pani Agnieszka, tym razem kolekcja lampek zbliżyła się do 200 tysięcy! Ale to nie wszystko, bo oprócz tego nie brakuje tu dekoracji świątecznych, takich jak choćby dziadek do orzechów, dmuchana brama czy świąteczne bałwanki. Całości dopełniają bombki, których jest tu około 3 tysięcy. Już w ubiegłych latach ta wyjątkowa dekoracja została okrzyknięta na facebookowym forum "Fordon na co dzień" "Domem Griswoldów", co jest nawiązaniem do filmu pt. "W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju". Przed domem rodziny co roku pojawiają się mieszkańcy przyciągnięci magią tych iluminacji. To także dla nich rodzina dokłada wszelkich starań, by jej dom prezentował się w tym grudniowym okresie wyjątkowo.