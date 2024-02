Dogan z serialu Zakazany owoc. Gra go przystojny Murat Aygen, człowiek mnóstwa talentów [20.02.2024]

To wszechstronnie wykształcony i wielce utalentowany człowiek

Jego portfolio zawodowe jest przebogate

W latach 1991-1995 występował w teatrach miejskich Metropolitan Municipality w Stambule, pracował jako aktor, choreograf, tancerz i asystent w wielu spektaklach teatralnych i przedstawieniach operowych. W latach 1995-2000 pracował jako solista w projektach Selections from Musicals i Beni Seviyor w Stambule State Opera and Ballet, spełniał się jako aktor, projektant muzyki i efektów w sztuce Altın Göl w Theatre Istanbul w latach 1999-2001, a w latach 1994-1998 pracował z kolei jako projektant dźwięku i efektów na Wydziale Medycznym Çapa. Co ciekawe, w tym czasie pracował jako logopeda.

