Dodatek pielęgnacyjny od marca 2024 - o ile wzrośnie? Oto nowe kwoty dodatków wypłacanych przez ZUS [2.03.24 r.]

Natomiast osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, które pobierają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną lub świadczenie "Mama 4 plus" albo nie pobierają żadnego świadczenia długoterminowego, mogą ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Minimalna emerytura w Polsce od marca:

Przypomnijmy, że w tym roku rząd nie zdecydował się na przeprowadzenie waloryzacji z gwarantowaną kwotą podwyżki jak w ubiegłych latach. Minimalna emerytura zostanie więc podniesiona o 12,12 proc. Do końca lutego świadczenie to wynosi 1588,44 zł brutto. Po podwyżce o 12,12 proc. w marcu, minimalna emerytura (oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) urośnie o około 192,52 zł i wyniesie 1780,96 zł brutto. Najniższa emerytura netto wyniesie zatem ok. 1620,65 zł.