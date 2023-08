Dodatek osłonowy 2023. Do kiedy i jak należy złożyć wniosek. Kto otrzyma dodatkowe pieniądze? [31.08.23]

Dodatek osłonowy to forma wsparcia gospodarstw domowych, które borykają się z wysokimi rachunkami za energię elektryczną. Zobacz kto może skorzystać, jak i do kiedy złożyć wniosek, by otrzymać pomoc.

Dodatek osłonowy to wsparcie gospodarstw domowych. Ma częściowo pokryć wysokie koszty energii. Jest to jednorazowe świadczenie dla grup społecznych, które najbardziej odczuwają skutki podwyżek. W 2023 roku rząd przeznaczył na ten cel 500 mln zł. Dodatek osłonowy to nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe. Jego celem jest też zwiększenie świadomości społecznej na temat energii i zachęcenie do racjonalnego jej wykorzystywania.

Do dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, które spełniają określone kryteria dochodowe. Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego średnie miesięczne dochody netto nie mogą przekraczać 2100 zł. W gospodarstwach wieloosobowych kryterium dochodowe to 1500 zł na osobę. Zobacz w galerii szczegółowe zasady przyznawania dodatku osłonowego

Wysokość dodatku osłonowego zależy od wielkości gospodarstwa domowego i dochodów. Waha się od 400 do 1150 zł.

Wysokość dodatku osłonowego: 400 zł – gospodarstwo jednoosobowe

600 zł – gospodarstwo 2-3-osobowe

850 zł – gospodarstwo 4-5 osobowe

1150 zł – gospodarstwo z przynajmniej 6 osobami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Można go pobrać z internetowej strony. Powinien być też dostępny w urzędzie miasta czy gminy. Należy go złożyć do urzędu gminy właściwej miejscu zamieszkania – osobiście lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne informacje potwierdzające, że wnioskodawca spełnia kryteria dochodowe (np. oparte o wyciągi bankowe, deklaracje podatkowe czy zaświadczenia o zarobkach).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do końca grudnia 2023 roku. Mogą to zrobić tylko osoby, które jeszcze ze świadczenia nie korzystały. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 listopada, dodatek zostanie wypłacony jednorazowo, natychmiast po przyznaniu go. Jeśli dokumenty zostaną złożone wcześniej, dodatek wypłacany jest w ratach. Czytaj w serwisie

