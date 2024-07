Dodaję szczyptę do ogórków. Są chrupiące i się nie psują [11.07.2024]

Jak przygotować ogórki, aby były smaczne i chrupkie? Oprócz tradycyjnych przypraw, takich jak pieprz, gorczyca czy ziele angielskie, do ogórków konserwowych warto dodać baldachy kopru i korzeń chrzanu. Dzięki nim ogórki będą chrupiące i twardsze. Co ciekawe, w recepturze warto uwzględnić liście porzeczki. dębu, malin, wiśni, a nawet winogron.Zobaczcie w naszej galerii, co warto dodać do ogórków. Dzięki tym składnikom będą smaczne i chrupiące. Szczegóły na kolejnych slajdach naszej galerii >>>