Długoterminowa prognoza pogody na wiosnę 2024. Mokry i chłodny kwiecień? [12.01.2024 r.]

IMGW co jakiś czas publikuje długoterminowe prognozy pogody na kolejne miesiące. Uwzględniane są w nich prognozy odnośnie spodziewanych średnich temperatur oraz sumy opadów dla danego miesiąca. Dzięki analizie IMGW, możemy dowiedzieć się, jaka aura szykuje się podczas meteorologicznej wiosny, czyli w marcu, kwietniu i maju (2024). .

Długoterminowa prognoza pogody na wiosnę 2024

Długoterminowa prognoza pogody. Jak odczytywać dane

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020 . Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

Jak zaznacza IMGW, prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).