Długie nogi i wycięte bikini. Tak wypoczywa seksowna Natalia Siwiec [zdjęcia - 3.08.23 r.]

Kim jest Natalia Siwiec?

Natalia Siwiec urodziła się 1 sierpnia 1983 roku w Wałbrzychu. W 2002 r. została wybrana Miss Bałtyku, a rok później zdobyła tytuł Miss Dolnego Śląska. Reprezentowała Polskę również na zagranicznych konkursach piękności, m.in. w Chinach i Republice Południowej Afryki.

Brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, m.in. w CKM czy Playboyu.

Jej medialna kariera rozpoczęła się podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, gdy okrzyknięto ją Miss Euro 2012. W kolejnych latach była bohaterką reality show stacji Viva Polska Enjoy The View, Love, Natalia oraz uczestniczką pierwszej edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami.

Na swoim koncie ma również występy w filmach i serialach. Zagrała we Wkręconych 2, Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, a także 365 dni: Ten dzień.