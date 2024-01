Długa upada? Tak mówią ci, którzy tam długo nie byli - komentuje Jarosław Reszka

Siedzę zatem w bardzo mroźny wieczór w pustawej knajpce w jeszcze bardziej pustawym gmaszysku o szumnej nazwie Bydgoskie Centrum Finansowe „Drukarnia”. A przede mną popija owocową herbatę Adam Bujny, zaprzysięgły miłośnik Długiej i jeden z najbardziej aktywnych przedsiębiorców na tej ulicy. Znany przede wszystkim jako współzałożyciel odwiedzanego obecnie przez około 50 tysięcy ludzi rocznie Muzeum Mydła i Historii Brudu, Adam Bujny ma na swej ukochanej ulicy, w innych lokalach, także parę innych swych „biznesów”. I wcale nie uważa, że na Długiej robi bokami. Ba, nie sądzi także, by sama ulica rozpaczliwie wołała o koło ratunkowe. To najważniejsze spostrzeżenie, którym Adam Bujny chciał się ze mną podzielić.

Mój rozmówca ma na poparcie swej opinii kilka faktów. Przede wszystkim to, że zwalniające się lokale użytkowe na Długiej natychmiast znajdują nowych najemców. A ci przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się z Długą pożegnać, często nie robią tego zagrożeni plajta, tylko dlatego, że wpadli na nowy pomysł na biznes.

- Media, a w ślad za tym społeczeństwo raz na parę lat wszczynają wrzawę wokół jakieś znanej firmy, która znika z pejzażu miasta – kontynuuje Adam Bujny. - Tak było wcześniej z piekarnią Bigońskich przy Gdańskiej, tak jest teraz ze sklepem „Rondelek” przy Długiej. A „Rondelek” to właśnie przykład pójścia z interesach nową drogą. Sklep zamyka się w kwietniu, lecz nowy najemca lokalu po nim już czeka na wejście. Na Długiej łącznie prowadzi działalność ponad stu przedsiębiorców. Uciekaliby stamtąd, gdyby była to umierająca ulica. To, że po Długiej ludzie nie krążą bezustannie tak jak po Starym Rynku, nie oznacza, że nikt tam nie przychodzi. Klienci nie wystają na chodnikach, tylko wchodzą do lokali, sklepów czy punktów usługowych, dla których tu przyszli.