Dicle z serialu "Złoty chłopak". Taka jest prywatnie aktorka Selen Özbayrak - zobacz zdjęcia [2.04.24]

Selen Özbayrak: Młoda aktorka z pasją do teatru

Dicle w serialu "Złoty chłopak"

W serialu "Złoty chłopak" Selen Özbayrak wciela się w postać Dicle, 18-letniej dziewczyny, która nie jest zainteresowana szkołą i edukacją, ale marzy za to o wyjściu za mąż za bogatego mężczyznę, tak, by nie musieć już nic robić i przysłowiowo być ustawiona do końca życia.