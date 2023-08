Deszczówka w Kujawsko-Pomorskiem. Dla regionu przeznaczono 6,9 miliona złotych

W poprzednich dwóch edycjach w naszym województwie 2,5 tysiąca wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Program cieszył się więc dużym zainteresowaniem. Gromadząc wodę opadową w zbiornikach, a następnie podlewając nią ogrody, zabezpieczamy się przed suszą. Poza tym sprawiamy, że w naszym otoczeniu jest coraz ładniej. Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców naszego regionu do korzystania z tego programu - to z kolei słowa Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego.

Państwo, na te trzy edycje, przeznaczyło łącznie ponad 330 milionów złotych - mówił podczas spotkania z dziennikarzami Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. - W tym roku zwiększyliśmy kwotę indywidualnego wsparcia do 6 tysięcy złotych [do 80 procent kosztów kwalifikowanych, liczonych od 7.500 złotych - dod. red.].

Ruszyła trzecia edycja rządowego programu "Moja woda". Przeznaczony jest on dla mieszkańców domów jednorodzinnych i dofinansowuje instalacje służące retencji wody. We wtorek w tej sprawie w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja prasowa.

Pieniądze można dostać na zbiorniki nadziemne i podziemne o pojemności min. 2 litrów sześciennych, drenaż, zielone dachy, pompy, filtry, zraszacze. Wniosek można składać do 30 czerwca 2024 roku przez Portal Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Należy go wydrukować, następnie wypełnić i dostarczyć do siedziby WFOŚiGW. Można też wysłać za pośrednictwem podpisu elektronicznego drogą ePUAP.

W ubiegłych edycjach program cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i pula środków dość szybko się wyczerpała. Teraz mamy do rozdysponowania blisko siedem milionów złotych. Warto się więc pospieszyć; kto pierwszy, ten lepszy - dodawał Ireneusz Stachowiak.

Dodajmy jeszcze, że dzięki dwóm poprzednim edycjom rządowego programu "Moja woda" udało się zatrzymać 2,5 miliona metrów sześciennych deszczówki. To jednak i tak kropla w morzu. Dość powiedzieć, że tyle wody opadowej ląduje na ziemi podczas jednej letniej burzy.