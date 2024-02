Dawna kultowa Księgarnia Współczesna w Bydgoszczy zostanie upamiętniona. Wkrótce spotkanie po latach [zdjęcia]

- Mieliśmy mnóstwo stałych klientów. Niektórzy zaglądali do nas nawet codziennie i śledzili, co nowego mamy na półkach - mówi Anna Marzyńska, która pracowała tu 10 lat (od 1984 do 1994 r.) - Przyjeżdżali do nas też studenci medycyny z całej Polski, m.in., z Gdańska, Poznania, a nawet Krakowa. Dzwonili i wręcz błagali, aby zostawić im książki, których nigdzie nie mogli dostać, tylko u nas.