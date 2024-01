Dariusz Kordek skończył 59 lat. Zobacz, jak zmienił się aktor przez ostatnie 20 lat - zdjęcia [27.01.24 r.] OPRAC.: MIKIR

Dariusz Kordek urodził się 26 stycznia 1965 roku. Aktor zdobył ogólnopolską popularność dzięki roli Marka Siedleckiego w telenoweli "W labiryncie" (1990–1991). Jego talent aktorski docenił także Władysław Pasikowski, obsadzając go w roli przyjaciela tytułowego bohatera w dramacie psychologicznym "Kroll" (1991). Na zdjęciu Dariusz Kordek w 2016 roku. Zobacz zdjęcia Dariusza Kordka z poprzednich lat ► Wojciech Wojtkielewicz, arch PPG Zobacz galerię (14 zdjęć)

Dariusz Kordek to urodzony 26 stycznia 1965 roku utalentowany polski aktor i artysta. Na świat przyszedł i wychował się w Warszawie. Jego pasja do sztuki rozkwitła już w młodym wieku, gdy uczęszczał do klasy matematyczno-fizycznej w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana. Tam w 1984 roku z sukcesem zakończył swoją szkolną edukację, zdobywając maturę. Poniżej więcej informacji o Dariusz Kordku, a w galerii zdjęć fotografie sprzed 20 lat aż do teraz. Zobacz, jak zmienił się aktor.