Czym handlowano w sobotę na podbydgoskim pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! [15.08.23 r.]

- Łapmy ostatnie wakacyjne promyczki na naszej łące w Przyłękach pod Bydgoszczą! Zapraszamy kupujących od 7.00 do 13.00! Darmowy parking! Dojazd oznaczony w Przyłękach tablicami kierunkowymi (W Google Maps można też wpisać Pchli Targ Przyłęki). Chętnych do sprzedaży swoich używanych rzeczy, rękodzieła, rolników z urodzajem, dzieci chętne do sprzedaży swoich zabawek -zapraszamy! - takie zachęty umieszczali przed sobotą organizatorzy kultowego już pchlego targu w podbydgoskich Przyłękach.

Niedużo treści, ale miłośnicy garażowych wyprzedaży umieją czytać między wierszami: że nareszcie na nadnotecką łąkę wraca niezagrożony ulewami handel, że w sierpniu istotną rolę grają w nim także płody rolne oraz to, o co nowicjusze pytają (także pod naszymi relacjami) bardzo często: gdzie to właściwie jest, gdzie szukać podbydgoskiego pchlego targu.

Od czasu do czasu pojawiają się malkontenci, że w Przyłękach za dużo jest przysłowiowego "mydła i powidła", czasem mniej wartościowego, my jesteśmy jednak przekonani, że to jest właśnie uroda tego typu miejsc i dusza pchlego handlowania. Znamy takich, którzy wręcz żyją od spotkania do spotkania w Przyłękach, mają dużą wiedzę, doświadczenie i wyrobiony gust, a nigdy nie wracają stamtąd z pustymi rękami. Co zatem można było upolować w sobotę, 12 sierpnia?... Zobaczcie na naszych zdjęciach!