Czternasta emerytura - wypłaty już pod koniec sierpnia. Znamy daty i kwoty 14. emerytury - zobacz wyliczenia [6.08.23]

Wypłaty 14. emerytury ruszą już w sierpniu

Podatek zapłacą Ci emeryci, którzy otrzymują emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto . Pobierający niższą emeryturę (do 2500 brutto) zapłacą jedynie 9-procentową składkę zdrowotną. ► Uwaga: Emeryci powinni pamiętać, że wysokość zasadniczego świadczenia emerytalnego oraz 14. emerytury wypłaconej we wskazanym w ustawie terminie, sumują się. Stąd większość emerytów najprawdopodobniej przekroczy próg 2500 zł i zapłaci 12-prc. podatek dochodowy (i rzecz jasna 9-proc. składkę zdrowotną).

14. emerytura - utrzymana zostanie zasada pomniejszania świadczenia na zasadzie "złotówka za złotówkę"

Kto otrzyma 14. emeryturę, a kto jej nie dostanie?

14. emerytura - tyle dostaniesz na konto

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Projekt ustawy modyfikuje terminy wypłat 14. emerytury. Zapisy projektu ustawy mówią, że rząd wskaże termin wypłaty czternastej emerytury nie później niż do dnia 31 października danego roku. W 2023 roku wypłaty "czternastki" realizowane będą w dwóch miesiącach: w sierpniu i we wrześniu. W przypadku osób, które dostają zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłaty popłyną we wrześniu. We wrześniu czternastki dostaną również osoby pobierające emeryturę w systemie mundurowym.