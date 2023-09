Czternasta emerytura - tyle dostaną seniorzy we wrześniu - oto oficjalne stawki ZUS [1.09.2023 r.]

14 emerytura w 2023 będzie wyższa niż wcześniej

W ustawie zapisano, że "czternastka" w pełnej wysokości wyniesie co najmniej kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie. W tym roku jest to 1588,44 zł brutto. W ustawie przewidziano jednak możliwość określenia wyższej kwoty czternastej emerytury (i tak dzieje się w 2023 r.)

Podatek zapłacą Ci emeryci, którzy otrzymują emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto . Pobierający niższą emeryturę (do 2500 brutto) zapłacą jedynie 9-procentową składkę zdrowotną. ► Uwaga: Emeryci powinni pamiętać, że wysokość zasadniczego świadczenia emerytalnego oraz 14. emerytury wypłaconej we wskazanym w ustawie terminie, sumują się. Stąd większość emerytów najprawdopodobniej przekroczy próg 2500 zł i zapłaci 12-prc. podatek dochodowy (i rzecz jasna 9-proc. składkę zdrowotną).

Jak działa zasada "złotówka za złotówkę"?

14. emeryturę w wysokości 2200 zł otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2900 zł. Otrzymujący wyższe świadczenie otrzymają mniejsze kwoty z tytułu 14. emerytury. Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". W skrócie, chodzi o pomniejszanie kwoty 14. emerytury o równowartość przekroczenia progu 2900 zł. Przykładowo, jeśli emeryt otrzymuje miesięcznie emeryturę w wysokości 3000 zł, wówczas kwota 14. emerytury brutto będzie pomniejszona o o 100 zł. Jeśli otrzymuje 3100 zł, 14. emerytura (brutto) będzie pomniejszona będzie o 200 zł.

Kto otrzyma 14. emeryturę, a kto jej nie dostanie?

Ważne: Stawki netto 14. emerytury, która zostanie wypłacona we wrześniu świadczeniobiorcom - w zależności od otrzymywanej miesięcznie emerytury - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy.

Projekt ustawy modyfikuje terminy wypłat 14. emerytury. Zapisy projektu ustawy mówią, że rząd wskaże termin wypłaty czternastej emerytury nie później niż do dnia 31 października danego roku. W 2023 roku wypłaty "czternastki" realizowane będą we wrześniu, a nie jak wcześniej zapowiadano - pod koniec sierpnia. We wrześniu czternastki dostaną również osoby pobierające emeryturę w systemie mundurowym.