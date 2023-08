Czternasta emerytura idzie w górę. Jarosław Kaczyński podał kwotę! [23.08.2023]

Będzie wyższa 14. emerytura jeszcze w 2023 roku. Jarosław Kaczyński ogłosił zmiany!

Ważne zmiany dla emerytów. Prezes PIS w niedzielę (20.08.2023) ogłosił podwyżkę 14. emerytury. Jarosław Kaczyński wskazał, że w 2023 roku czternasta emerytura wyniesie 2200 zł netto.

Zmiany obejmą tych świadczeniobiorców, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada - złotówka za złotówkę, czyli 14. emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Koniecznie przeczytaj: Emerytura o pięć lat wcześniej? Dla kogo? Mamy wytyczne [lista]

Czternastka ma być wypłacana co roku, jako świadczenie stałe, ale to od decyzji rządu zależeć będzie kwota, a także termin jej wypłaty. Najbliższa wypłata 14. emerytury nastąpi we wrześniu 2023 roku. Warto przypomnieć, że do tej pory stawka czternastej emerytury wynosiła około 1558,44 zł brutto, co dawało 1445 zł na rękę.