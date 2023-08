Czternasta emerytura 2023 - taki przelew dostaniesz "na rękę". Oficjalnie wyliczenia od ZUS [26.08.2023]

14 emerytura - emeryci dostaną więcej pieniędzy!

Podatek zapłacą Ci emeryci, którzy otrzymują emeryturę w wysokości 2500 złotych brutto . Pobierający niższą emeryturę (do 2500 brutto) zapłacą jedynie 9-procentową składkę zdrowotną. ► Uwaga: Emeryci powinni pamiętać, że wysokość zasadniczego świadczenia emerytalnego oraz 14. emerytury wypłaconej we wskazanym w ustawie terminie, sumują się. Stąd większość emerytów najprawdopodobniej przekroczy próg 2500 zł i zapłaci 12-prc. podatek dochodowy (i rzecz jasna 9-proc. składkę zdrowotną).

14. emerytura - utrzymana zostanie zasada pomniejszania świadczenia na zasadzie "złotówka za złotówkę"

Kto otrzyma 14. emeryturę, a kto jej nie dostanie?

Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto

► To może Cię zainteresować: Rządowy program 500 plus wprowadzono w 2016 roku. Już wiadomo, że od 1 stycznia 2024 roku rodzice dostaną więcej pieniędzy na dziecko. Od stycznia 2024 roku ma bowiem wejść w życie dodatek 800 plus. Kto może liczyć na pieniądze z rządowego programu Rodzina 800 plus i jakie warunki trzeba spełnić, by dostać pieniądze? Uwaga, niektórzy rodzice nie otrzymają świadczenia w styczniu br.! Więcej ważnych informacji dotyczących 800+ przekazuje bydgoski oddział ZUS.