Część uszkodzonego mostu Pomorskiego będzie zamknięta, tramwaje przestaną jeździć

Za wycofane tramwaje zostanie wprowadzona komunikacja zastępcza. Od czwartku zostanie też wprowadzone ograniczenie ruchu pojazdów do 3,5 tony

- Mamy już wytyczne dotyczące nowej organizacji ruchu z powody zamknięcia dla ruchu zachodniej jezdni mostu - mówi "Expressowi Bydgoskiemu" Paweł Czyrny, dyrektor ds. realizacji transportu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych. - Nowa organizacja wejdzie w czwartek. Z mostu zostaną wycofane tramwaje linii 7 i 8. Pojadą w stronę mostu Kazimierza Wielkiego, a potem do zajezdni. Linie autobusowe zostaną, ale pojazdy będą się poruszać po torowisku tramwajowym w stronę górnego tarasu. Ruch na wschodniej jezdni pozostaje bez zmian.

Część uszkodzonego we wtorek (14.11) mostu Pomorskiego zostanie zamknięta - wyłączona z ruchu będzie zachodni pas ruchu, pod którym zaczął się osuwać nasyp.

Przypomnijmy, że nasyp i nawierzchnia na wjeździe na most Pomorski w Bydgoszczy w kierunku ronda Toruńskiego zostały uszkodzone. Bydgoscy drogowcy w trybie nagłym we wtorek wyłączyli prawy pas na moście z ruchu. Z informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej wynika, że doszło do uszkodzenia nawierzchni przed mostem Pomorskim, "prawdopodobnie z uwagi na trwające w pobliżu prace wodociągowe" prowadzone przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy.