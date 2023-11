Cichy zawał serca i jego objawy. Te symptomy są sygnałem ostrzegawczym - nie lekceważ ich

Na początku kilka słów wyjaśnienia. Jeśli podejrzewasz, że z Twoim sercem dzieje się coś złego (a w szczególności, że może to być zwał lub stan przedzawałowy) wezwij pogotowie lub skontaktuj się z lekarzem . Z tego artykułu dowiesz się o najczęstszych objawach tzw. cichego zawału serca, nie zastąpi on jednak fachowej porady medycznej.

Cichy zawał serca - jakie są objawy?

Zawał serca często wiąże się z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia. Silny ból w klatce piersiowej czy utrata przytomności nie muszą jednak pojawić się u każdego. Czasami możemy mieć do czynienia z tzw. cichym zawałem serca, który dla naszego zdrowia jest nie mniej groźny. Na co należy zwrócić uwagę? Przejdź do galerii - tam piszemy o kilku najważniejszych symptomach.