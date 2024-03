Cichy udar mózgu i jego nietypowe objawy. Tych sygnałów nie wolno lekceważyć [26.03.2024 r.]

Cichy udar mózgu, lub tzw. udar bezobjawowy, to określenia odnoszące się do niedokrwiennego udaru, który nie daje gwałtownych i natychmiastowych symptomów. W przeciwieństwie do typowego udaru mózgu, który wywołuje wyraźne, natychmiastowe objawy, cichy udar mózgu jest zdecydowanie trudniejszy do zdiagnozowania.