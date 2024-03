– Mam nadzieję, że ta piękna cegła nie zniknie zaraz pod styropianem! – taki wpis, ze zdjęciem budynku przy ul. Chodkiewicza 24 pojawił się na grupie Bydgoszczanie 20 lutego. Pod nim pojawiło się wiele komentarzy mieszkańców miasta, w tym bezpośrednio zainteresowanych sprawą. – Moja kamienica, niestety wspólnota przegłosowała ocieplenie. Była opcja czyszczenia elewacji – czytamy jeden z nich. – Ja już widziałem, że ktoś tam styropian nosi – dodaje kolejna osoba.

Wśród opinii wyrażających zaniepokojenie czy oburzenie pojawiło się jednak wiele głosów zrozumienia. – 3/4 kamienic niestety do modernizacji lub wyburzenia. Bo opłaty eksploatacyjne to kosmos. Budynki nieprzystosowane do dzisiejszych czasów. Rozumiem właścicieli w 100%. Cegła cegłą, ale płacić za gaz 800 zł zamiast 2500 zł na miesiąc to różnica – stwierdził pan Marcin.