Bydgoszczanka popłynie dookoła świata. Będzie spełniać dobre uczynki

- Jacht, który kupiliśmy, został wyprodukowany w latach 70. ubiegłego wieku i był stosunkowo tani, bo kosztował zaledwie 5,5 tysięcy funtów [wobec obecnego kursu walut to niewiele ponad 28 tys. złotych - dod. red.]. 4,2 tysięcy funtów musieliśmy wyłożyć na nowy, bardziej przyjazny dla środowiska silnik, z kolei 500 funtów to wydatek na kompostową toaletę. Ekologia jest dla nas bardzo ważna, nie zamierzamy zanieczyszczać środowiska. Prąd będziemy pozyskiwać z paneli fotowoltaicznych - dodaje Karolina.

Paradoksalnie, naszą decyzję o wyruszeniu w rejs przyspieszyła pandemia koronawirusa oraz śmierć trojga naszych rodziców. Uznaliśmy, że nie ma na co czekać. Życie jest nieprzewidywalne i nigdy nie wiesz, co może ciebie wkrótce spotkać

Chcemy pomagać potrzebującym. Głównie w dziedzinie stomatologii, ale też w przeróżnych naprawach, których dokonywać może Lee. Jeżeli nie będziemy w stanie sami pomóc, to planujemy zaprosić miejscowych dentystów lub zapłacić jakieś lokalnej firmie, by przysłała swoich pracowników i zreperowała komuś np. dach

Karolina: - Adoptowaliśmy go trzy lata temu i początkowo był nieufny. Chyba w przeszłości przeżył jakieś traumatyczne przeżycia, bo przez rok nie wydawał z siebie żadnego dźwięku. Teraz to się zmieniło. Kocha podróżować; jadąc samochodem nie musimy zamykać go do klatki, bo lubi rozglądać się dookoła. Wprawdzie na jachcie jeszcze z nami nie był, ale podróż promem zniósł świetnie, więc choroby morskiej raczej nie ma [śmiech].

Śmiałkowie będą wypływać z miejscowości Queenborough (wschodnie wybrzeże Wielkiej Brytanii), by przez La Manche i francuskie kanały dotrzeć do Morza Śródziemnego. W jego rejonach planują spędzić aż dwa lata.

- Założyliśmy, że to będzie dla nas czas wypoczynku i przyzwyczajania się do życia na łodzi - kontynuuje bydgoszczanka. - Chcemy też kupić większą jednostkę. Po co? By spokojnie przepłynąć Atlantyk, a także zapakować odpowiednią ilość sprzętu potrzebną do niesienia pomocy.