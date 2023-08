Bydgoszcz szósta w rankingu najlepszych miast wojewódzkich. Tu żyje się gorzej niż w Poznaniu, ale lepiej niż w Krakowie i Warszawie

Plusem tanie mieszkania, gorzej z zarobkami

Poznań zdobył w rankingu 28 punktów, zdecydowanie zostawiając w tyle konkurencję. Dalej różnice między miastami nie są aż tak wielkie. Drugie były Katowice – 39 pkt, a trzecie Opole – 42 pkt. Bydgoszcz zdobyła 48 punktów (tyle samo co Gorzów Wielkopolski) zajmując szóste miejsce, za Wrocławiem i Olsztynem, ale przed m.in. Łodzią, Krakowem, Gdańskiem czy Warszawą. Z jednej strony miasto traci tylko sześć punktów do podium, z drugiej ma tyle samo przewagi nad 11. lokatą.

Co według rankingu byłoby największym atutem Bydgoszczy i mogłoby przekonać Polaków, że to najlepsze miejsce do życia? Miasto wyróżniło się przede wszystkim w jednej kategorii – dostępności mieszkań. Biorąc pod uwagę stosunek średnich zarobków do cen na rynku nieruchomości, lepiej wypadły tylko Katowice i Gorzów Wielkopolski.