Bydgoszcz świętowała odzyskanie niepodległości - zobacz zdjęcia Ewa Czarnowska-Woźniak

Obchody 104. rocznicy powrotu Bydgoszczy do wolnej Polski rozpoczęto w naszym mieście już w piątek. Kulminacja świętowania przypadła na sobotę, kiedy to obok podniosłych wydarzeń patriotycznych, zadbano również o przygotowanie imprez kulturalnych, nawiązujących klimatem do lat międzywojennych.