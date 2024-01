Bydgoszcz pomagała Ukrainie w 2023 roku i będzie pomagać nadal. Punkt wsparcia uchodźców będzie dalej działał w budynku UKW

Punkt wsparcia uchodźców Bydgoszcz pomaga Ukrainie podsumował ostatnie 12 miesięcy wsparcia. Społecznicy, którzy w 2023 roku przeprowadzali się dwa razy, nie zamierzają spoczywać na laurach i będą działać także w nowym roku.

Grupa Bydgoszcz pomaga Ukrainie powstała w pierwszych dniach ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Od kwietnia 2022 r. do końca lutego 2023 roku wolontariusze pomagali w punkcie przy ul. Gdańskiej. Później wsparcie można było utrzymać na ul. Kościuszki na Bocianowie. Od lipca dary można przekazywać i odbierać w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30. – Zamykamy kolejny rok działania naszego punktu! To był dla nas rok przeprowadzek, ale działamy dalej i planujemy działać w kolejnym roku! To wszystko dzięki waszemu wsparciu! Dziękujemy! W 2023 roku po pomoc zgłosiło się do nas 3615 rodzin;

12120 osób. W 2023 zarejestrowaliśmy w naszym punkcie 155 nowych rodzin! W tym roku odbyły się także kolejne transporty z pomocą humanitarną – informuje profil Bydgoszcz pomaga Ukrainie.

Punkt znajduje się w pawilonie E, w pokoju 016B w piwnicy. Działa od poniedziałku do piątku. Dary przyjmowane są w godzinach 9-14, a można odebrać je od 10 do 12. – Cały czas potrzebne jest wsparcie, dlatego przedłużyliśmy działanie punktu co najmniej na kolejny kwartał. Umowę najpierw mieliśmy podpisaną do końca 2023 roku – mówi „Expressowi Bydgoskiemu” Joanna Czerska-Thomas, koordynatorka punktu. Pomoc będzie można otrzymać przynajmniej do marca, ale jest bardzo prawdopodobne, że i dłużej. Wolontariusze są otwarci i jeśli tylko nie zabraknie osób, które będą chciały pomagać, punkt będzie funkcjonował dalej. – Pojawiają się nowe rodziny – mam tu na myśli matki z małymi dziećmi, którym pomagamy, ale zgłaszają się do nas także osoby starsze, emeryci, czasem babcie z wnuczkami i wnukami, osoby z niepełnosprawnościami lub chorzy, także onkologicznie – wymienia.

Wśród zgłaszających są również kobiety, które opiekują się większą grupą. – Pozabierały dzieci sąsiadów, czasami osób, które nie żyją i wyjechały do nas w bezpieczne miejsce, aby w jakiś sposób przeczekać tu, to co teraz się dzieje – opowiada Joanna Czerska Thomas. Społeczniczka przyznaje, że pomoc wygląda inaczej niż 2 lata temu. Wtedy można było mówić o zrywie w całym kraju, dziś to bardziej zorganizowane wsparcie. Chętnych do pomocy jednak nie brakuje – angażują się firmy i osoby prywatne. Prócz wsparcia uchodźców, grupa organizuje wyjazdy z darami na Ukrainę. W listopadzie na miejsce dotarła karetka, która już niesie pomoc rannym. Ostatni transport, grudniowy, to wsparcie m.in. polskich medyków, dowodzonych przez Damiana Dudę oraz domu seniora.

– Byliśmy w domu dziecka i szpitalu. Mieliśmy możliwość obejrzeć schrony w domu dziecka, to jak funkcjonują pod ziemią. Widzieliśmy schron w szpitalu, gdzie są dwie sale operacyjne, a także schron publiczny. To było wiele mocnych spotkań z ludźmi – opowiada nam Justyna Gotowicz, jedna z organizatorek transportu. Wolontariusze dotarli także do księdza, który prowadzi w Słowiańsku punkt pomocowy na froncie dla żołnierzy. Podkreślają, że ludzie cały czas reagują na ich prośby i gdy ogłosili, że potrzebne są przenośne toalety dla dzieci, szybko udało im się je zebrać.

Punktów łączących miasto i Ukrainę jest więcej. – Wieźliśmy tort ukraińskiej wolontariuszce, która przez rok wspomagała nas w punkcie Bydgoszcz pomaga Ukrainie. Zdecydowała się tam wrócić i w tej chwili nadzoruje schron. Tam się bardzo udziela – żyje w mieście, które jest na granicy z Rosją, było okupowane – wyjaśnia. Społecznicy z bydgoskiej grupy zapewniają, że nie powiedzieli ostatniego słowa. W najbliższych planach jest m.in. organizacja wizyty Damiana Dudy w Bydgoszczy. Cały czas na wsparcie mogą liczyć uchodźcy tu na miejscu oraz ci, którzy zdecydowali się pozostać na Ukrainie.

