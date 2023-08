Bydgoszcz. Mieszkaniec zgłasza problemy na parkingu P&R: "Szlaban zamknięty, telefon awaryjny nie odpowiada"

- Od razu ruszyłem do kasy, włożyłem bilet, przeszedłem przez całą procedurę rozliczenia biletu. System przez jakiś czas mielił, po czym wrócił do ekranu początkowego. Nie było żadnego komunikatu, że procedura zakończyła się niepowodzeniem, więc myślałem, że wszystko poszło zgodnie z planem. Ale kiedy chciałem wyjechać, pojawił się sygnał, że bilet jest nieopłacony - opowiada nasz Czytelnik.

Bydgoszcz. Kierowca uwięziony na parkingu. Pomógł operator monitoringu

- Zacząłem szukać w Internecie informacji o systemie P&R. Znalazłem tam numer, pod który należy dzwonić w sytuacjach awaryjnych, ale... nic. Nawet nie było sygnału, zupełnie jakby telefon był odłączony. Próbowałem co najmniej kilkanaście razy, ale z takim samym skutkiem, więc obdzwoniłem centrale ZDMiKP oraz UMB - tam usłyszałem komunikat, że oba urzędy pracują od poniedziałku do piątku w danych godzinach - dodaje pan Marek. - Nie chciałem dzwonić ani na policję, ani na straż miejską, bo nie od tego są te instytucje, żeby uwalniać kierowców z niedziałających parkingów. Dlatego skontaktowałem się z redakcją z nadzieją, że to pomoże.

Po otrzymaniu od Czytelnika prośby o interwencję, w pierwszej kolejności sprawdziliśmy numer telefonu podany do zgłoszeń awarii - potwierdziło się to, o czym mówił pan Marek. Połączenie nie zostało odebrane - nie uruchomiło sygnału oczekiwania. Ponieważ rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przebywa obecnie na urlopie, zadzwoniliśmy do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, skąd skierowano nas do Wydziału Zarządzania Kryzysowego UMB. Po kilku minutach ponownie skontaktował się z nami pan Marek z informacją, że został zauważony przez operatora monitoringu, który pomógł mu się wydostać z parkingu.