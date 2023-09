Bydgoszcz ma własnego superbohatera. Spider-Man chroni miasto i rozwesela mieszkańców [zdjęcia, wideo]

Samo kupienie stroju nie sprawiło, że bydgoszczanin nabył supermoce. Aby zostać superbohaterem, trzeba było wykonać kolejny krok. – Pewnego razu coś w mojej głowie się postykało i uznałem, że wyjdę w stroju na miasto, sprawdzę, jakie będą reakcje ludzi. Pierwszy raz wydarzyło się pod koniec czerwca – mówi. Do kolejnych spacerów po mieście nie było trzeba go zachęcać.

Wakacje się skończyły, lato powoli dobiega końca, a temperatura za oknem spada. Atmosfera wokół Spider-Mana nadal jest jednak gorąca. Gdy ok. godz. 14 w poniedziałek pojawia się na płycie Starego Rynku, wystarczy chwila, aby otoczył go tłum wielbicieli. Pierwsi witają go uczniowie, którzy właśnie rozpoczęli nowy rok szkolny. Właściwie każdy choć na chwilę odwraca wzrok i uśmiecha się na widok mężczyzny w kostiumie bohatera z uniwersum Marvela.

Superbohater dostaje wiele próśb o pomoc, czasem naprawdę zaskakujących. – Zostałem zaproszony na 18-tkę do klubu. Zgłaszały się również do mnie fundacje pomocowe, ale akurat byłem wówczas na wyjeździe . Chętnie jednak wziąłbym udział w akcji charytatywnej. Jeżeli ktoś ma jakąś prośbę, zapraszam. Można znaleźć mnie na Instagramie na profilu bydgoskispiderman2023 – zachęca do kontaktu.

Jest ich więcej

Wiele komiksowych, superbohaterskich historii opiera się na schemacie podwójnej tożsamości. Ludzie uwielbiają Batmana czy Supermana, ale nie wiedzą, kto kryje się pod maską/kostiumem. Główni bohaterowie prowadzą podwójne życie, z różnych powodów starając się ukryć przed wszystkim swoją prawdziwą tożsamość. Bydgoski Spider-Man również jest tajemniczy, choć sam mówi, że osoby, które poznały go prywatnie, od razu rozpoznają go choćby po charakterystycznym głosie.

Po południami można spotkać go w kostiumie, ale na co dzień jego strój również jest dobrze widoczny. – Jestem bydgoszczaninem od urodzenia, mieszkam w Śródmieściu, pracuję na Wzgórzu Wolności. To praca z dziećmi, przeprowadzam je przez ulicę. To, że mam z nimi stały kontakt pomaga w wejściu w nową rolę – zdradza.

Nieodzownym atrybutem każdego superbohatera jest jego supermoc. Jakie specjalne umiejętności posiada bydgoski Spider-Man? To moc poprawiania humoru i zapewnienia ludziom uśmiechu. – Mój główny cel to rozweselenie ludzi. Mi to daje radość i mam nadzieję, że innym ludziom też – stwierdza.