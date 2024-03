Bydgoskie WZL nr 2 zacieśniają współpracę z Koreą Wojciech Mąka

Niedawne spotkanie koreańskich przedstawicieli koncernu KAI w WZL nr2 w Bydgoszczy. WZL nr 2

Zakończyła się wizyta przedstawicieli Korei Południowej w bydgoskich Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2. - Porozumienie to pozwoli Wojskowym Zakładom Lotniczym na osiągnięcie najwyższego poziomu kompetencji i powstania centrum serwisowego FA-50 - stwierdzają zakłady. To spory krok we współpracy z Koreą