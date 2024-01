Bydgoski Nitro-Chem podwaja produkcję. Zaczął wytwarzać amunicję do haubic [29.01.24]

Dowództwo Zamówień US Army z Rock Island w Illinois oraz Picatinny Arsenal w New Jersey poinformowały o podpisaniu szeregu umów o łącznej wartości 6,5 mld zł z 9 spółkami z 4 państw, w tym z wchodzącymi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zakładami Chemicznymi Nitro-Chem z Bydgoszczy, na wieloletnią produkcję 155-mm amunicji artyleryjskiej.

Nowa instalacja

Nitro-Chem finalizuje budowę instalacji elaboracji dla amunicji artyleryjskiej, co pozwoli podwoić produkcję. Władze Nitro-Chem zapowiadają dalsze inwestycje mające zwiększyć możliwości produkcyjne.

300 tysięcy pocisków

Zgodnie z kontraktem konsorcjum PGZ – Amunicja dostarczy w latach 2024–2029 blisko 300 tys. pocisków o kalibrze 155 mm. Ten rodzaj amunicji wykorzystywany jest m.in. w niemieckich, francuskich i słowackich haubicach... No i w polskich Krabach.

– Domena amunicyjna Polskiej Grupy Zbrojeniowej to największy i sprawdzony krajowy dostawca amunicji i środków bojowych dla Wojska Polskiego. Dzięki poczynionym w ostatnim okresie inwestycjom w infrastrukturę, linie produkcyjne oraz wzrostowi zatrudnienia potrafiliśmy znacząco zwiększyć nasze moce produkcyjne. Jest to nasza odpowiedź na potrzeby rynku amunicyjnego, zgłaszane zarówno ze strony polskiej armii, jak i kontrahentów zagranicznych. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie wzrosło nagle zapotrzebowanie na amunicję, zwłaszcza artyleryjską. Dzięki naszym działaniom możemy temu zapotrzebowaniu sprostać - mówi Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ.

Ze względu zarówno na wartość umowy – 10 mld zł, jak i liczbę pocisków, która ma w jej wyniku trafić do wojskowych magazynów, jest to rekordowy kontrakt amunicyjny Wojska Polskiego po 1989 roku.

Przedstawiciele Agencji Uzbrojenia podkreślają, że zarówno umowa ramowa z czerwca, jak i dzisiejsza umowa wykonawcza to konsekwencje uchwały Rady Ministrów z 29 marca 2023 r. w sprawie tworzenia zapasów amunicji wielkokalibrowej oraz ustanowienia i utrzymania zdolności produkcyjnych krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Spółka w regionie budzi kontrowersje z uwagi na konflikt dotyczący zrzucania ścieków po produkcji trotylu. W tym roku oddano do użytkowania urządzenie do filtrowania ścieków z instalacji produkcyjnej TNT, które zmniejsza ilości zawiesiny i zanieczyszczeń organicznych w ściekach przemysłowych kierowanych do zakładowej podczyszczalni ścieków.