Bydgoska Olimpiada Przedszkolaków w SP nr 31. Tu każdy był wygrany [zdjęcia]

Celem olimpiady było nie tylko kształtowanie aktywnych postaw propagujących zdrowy styl życia wśród dzieci, czy rozwijanie naturalnej spontaniczności i podstawowych sprawności ruchowych u najmłodszych.

- Chodziło też, m.in., o to, by przedszkolaki czerpały radość z udziału w zawodach. Odkrywały własne możliwości w pokonywaniu przeszkód, umacniały wiarę we własne siły oraz uczyły się kulturalnego kibicowania - mówi Marta Żukierska.